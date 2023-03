OM : Des supporters anéantis, le scénario tant redouté

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Même si la crainte d'une nouvelle saison blanche est réelle, l'Olympique de Marseille redonne le sourire à ses supporters. Ces derniers craignent toutefois un coup de Trafalgar impliquant Pablo Longoria cet été.

Pendant des années, les supporters de l’Olympique de Marseille ont eu beaucoup de mal à s’identifier à leur équipe. En plus des saisons qui défilaient sans titre, le jeu de leur formation et le détachement de leurs dirigeants avaient le don de rendre fada les fans de l’OM, qui ne sont pas connus pour leur patience. Mais tout a changé ces derniers mois, depuis que Pablo Longoria a pris les commandes du club provençal. Non seulement il avait l’énorme avantage de passer derrière Jacques-Henri Eyraud, qui avait réussi à faire l’unanimité contre lui, mais sa passion pour le football, sa connaissance du marché des transferts et son humilité devant la mission à accomplir, ont fait de lui un personnage très apprécié sur le Vieux Port.

Longoria fait plier McCourt

Résultat, même s’il a promis que le poste de président n’était pas sa tasse de thé et que ce serait avec l’OM la première et dernière fois qu’il prendrait cette responsabilité, préférant revenir au scouting et au recrutement plus tard dans sa carrière, le dirigeant espagnol se fait remarquer par ses qualités, ses maitrises des dossiers et ses choix osés sur le marché des transferts. Il a réussi à convaincre Frank McCourt, qui était censé fermer les cordons de la bourse, de dépenser gros cet hiver, ce qui a forcément emballé le peuple marseillais.

Même si l’OM n’a de nouveau pas répondu présent sur la scène européenne, et que la saison risque de se finir sans titre à moins d’un énorme craquage du PSG, la manière de fonctionner de Pablo Longoria plait beaucoup. Et cela a été révélé cette semaine, la Juventus Turin apprécie beaucoup son profil, au point d’en faire un possible futur président si jamais les choses continuaient à s’envenimer dans le club piémontais, qui traverse une grosse crise financière, mais aussi de gouvernance.

Les supporters sur le pied de guerre

Une nouvelle qui a fait du bruit à Marseille, où on ne voit pas l’Espagnol plier bagages après tout ses beaux discours sur l’amour du club et sa volonté de réussir sa mission à l’OM. « Je le crains et je serais anéanti si cela se passait… », a avoué un supporter de longue date du club phocéen interrogé par La Provence. Une crainte qui s’est propagée sur les réseaux sociaux sur les comptes pro-OM, même si la confiance était plutôt de mise. « Cette information me fait très peur quand on connait l’attachement de Longoria à la Juventus », « Je suis sûr qu’il ne partira pas avant d’avoir atteint ses objectifs à l’OM », « Pas de départ, Longoria doit devenir le président historique du club », « Je suis clairement prêt à monter en Italie pour me battre si cela se passe » ont notamment envoyé les supporters marseillais, bien décidés à ne pas perdre leur président. Même si une pointe d’inquiétude est bien présente si la Juventus devait vraiment tenter de recruter le dirigeant espagnol.