OM : Des rumeurs à gogo mais zéro offre, Thauvin indésirable ?

Au début de l’année 2021, Florian Thauvin a refusé une offre de prolongation de contrat de l’Olympique de Marseille.

Embarrassé par la situation contractuelle de son meilleur buteur, Pablo Longoria s’est bougé pour prolonger le bail de Florian Thauvin en lui proposant une légère augmentation salariale. L’offre soumise par l’Olympique de Marseille a été jugée insuffisante par Florian Thauvin ainsi que par son agent Jean-Pierre Bernès, ce qui signifie que le champion du monde 2018 se dirige plus que jamais vers un départ de l'OM pour zéro euro cet été. Depuis de longs mois, les mêmes clubs reviennent en boucle dans la presse européenne : l’Atalanta Bergame, l’AC Milan, le FC Séville, Leicester ou encore Naples. Mais pour l’heure, aucun n’est concrètement passé à l’offensive pour recruter Florian Thauvin…

De toute évidence, c’est l’AC Milan qui a été le plus souvent cité dans le dossier « Flotov ». Mais à en croire les informations obtenues par Calcio Mercato, le club lombard est en passe de renoncer à la signature de l’ailier droit de l’OM. En effet, Paolo Maldini et les dirigeants milanais auraient été refroidis par les exigences financières de Florian Thauvin, et privilégieraient désormais la piste Otavio, milieu de terrain offensif du FC Porto, qui se trouve également en fin de contrat. Reste maintenant à voir si cet échec cuisant pour Florian Thauvin est susceptible de rebattre les cartes et de relancer l’OM dans ce dossier épineux. Le départ de Jacques-Henri Eyraud, la promotion de Pablo Longoria et la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille pourraient également convaincre Florian Thauvin du bienfait de rester au sein de son club de cœur. A moins que le nouveau président phocéen n’ait plus aucune intention de prolonger son attaquant, ce qui n’était pas totalement à exclure.