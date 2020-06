OM : Des recrues de dingue à Marseille, la folle prévision

Dans : OM.

L'OM a une carte en or à jouer au mercato, et le club provençal pourrait bien s'en sortir magnifiquement s'il parvient à l'utiliser.

Gonzalo Higuain à Marseille, et si c’était réellement possible ? Sans aller jusqu’à nommer directement l’attaquant de la Juventus Turin au salaire colossal, l’idée de Fabrizio Ravanelli n’est pas si folle que ça. En effet, les difficultés financières de l’OM sont connues, et le déficit présenté par le club aux instances de contrôle a de quoi donner le vertige. Impossible dès lors d’ambitionner un recrutement de folie cet été. Mais le club phocéen a un atout particulier dans sa poche, avec sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Et selon l’agent français Yvan Le Mée, cela pourrait bien ouvrir des portes de premier choix à l’OM. Pourquoi ? Tout simplement car des clubs qui ne pourront pas vendre des joueurs majeurs en raison de la perte de leur valeur, tenteront de les prêter pour leur permettre de s’exposer. La présence de Marseille en Ligue des Champions, et le fait qu’il y aura clairement du temps de jeu à prendre avec des départs attendus, a de quoi séduire.

« Les clubs étrangers veulent alléger leurs effectifs du moins le temps de la tempête. Il peut être judicieux pour eux de prêter un joueur en attendant que le marché retrouve son niveau plutôt que de s'en débarrasser à perte. Et un club comme l'OM, parce qu'il va exposer son effectif via la C1, est une vitrine qui pourrait lui permettre de récupérer temporairement des joueurs de haut niveau.? Les autres grands clubs français, je ne parle pas du PSG, pourraient aussi en bénéficier, même à un degré moindre », a livré dans France Football Yvan Le Mée dans les colonnes de France Football. Aller chercher des joueurs confirmés sur le plan européen en prêt pour leur permettre de se relancer tout en disputant la C1, voilà l’opportunité en or qui se présente au nez de l’OM, et doit redonner de l’espoir aux supporters phocéens de réaliser, malgré des moyens très limités, des jolis coups cet été.