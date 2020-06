OM : Marseille vise un jackpot XXL à 80 ME au mercato

Dans : OM.

Dans une situation financière délicate, l’OM se retrouve dans l’obligation de vendre pour environ 60 ME afin de se conformer aux règles du fair-play financier.

Heureusement pour lui, Jacques-Henri Eyraud dispose d’un effectif dans lequel plusieurs joueurs jouissent d’une belle valeur marchande. C’est le cas de Florian Thauvin, Maxime Lopez ou encore Duje Caleta-Car, par exemple. Mais dans l’esprit du président olympien, ces trois joueurs ne sont pas dans l’obligation de faire leurs valises cet été. Car selon les informations de La Provence, la direction olympienne aimerait vendre pour suffisamment d’argent en ne sacrifiant que deux joueurs, à savoir Boubacar Kamara et Morgan Sanson. C’est tout du moins une possibilité qui prend de l’épaisseur au vu de l’estimation des deux joueurs par Jacques-Henri Eyraud.

Pour le média régional, Marseille estime à environ 40 ME le prix de Morgan Sanson, dont l’agent Pini Zahavi prospecte activement en Angleterre afin de lui trouver une porte de sortie. Ces dernières semaines, l’intérêt de clubs intermédiaires de Premier League tels que West Ham ou Everton avaient filtré. Assurément, l’ancien milieu de terrain de Montpellier espère un club d’un calibre supérieur, à l’image d’Arsenal ou Tottenham. De son côté, Boubacar Kamara est également estimé à près de 40 ME par la direction olympienne, et le minot est clairement susceptible de partir en cas d’offre à cette hauteur lors du prochain mercato. Par ailleurs, La Provence fait un point sur les situations de Bouna Sarr et de Duje Caleta-Car. Le latéral franco-guinéen a vu son prix être fixé à 15 ME, et son profil intéresse bon nombre de clubs en Espagne (Atlético de Madrid, Bétis Séville, FC Séville). Enfin, le géant croate a également une belle cote en Liga, où un club a fait une offre jugée ridicule par l’OM, à hauteur de 10 ME. Sauf retournement de situation, Jacques-Henri Eyraud aura de quoi faire pour vendre et équilibrer au mieux les comptes du club phocéen...