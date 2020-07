OM : Des matchs amicaux diffusés sur Twitch, Marseille innove

Dans : OM.

Actuellement en pleine préparation estivale, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont bientôt retrouver le chemin de la compétition, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.

Mais avant la fin du mois d’août, et après plusieurs mois sans aucun match à cause de la crise sanitaire du Covid-19, les Olympiens vont refaire des matchs amicaux. Dans quelques heures, les joueurs marseillais partiront en stage en Allemagne. Et lors de cette deuxième phase de préparation, l’OM va jouer trois rencontres contre de petites formations de l’Est. Des matchs qui seront diffusés sur… Twitch. Une bonne nouvelle pour les supporters du club phocéen, qui pourront suivre les confrontations face au FC Pinzgau, le 19 juillet prochain à 18h30, et contre le SV Heimstetten, le 22 juillet à 19h00, en direct sur la plateforme de diffusion. Une nouveauté confirmée par Corentin Dubois.

« C'est la toute première fois que Twitch va diffuser en live un match d'un club de Ligue 1 sur sa plateforme. Nous sommes très fiers d'accompagner l'Olympique de Marseille dans ses matchs de préparation pour la prochaine saison. Les fans de football ont pu suivre leurs stars préférées sur Twitch pendant le confinement et peuvent continuer de supporter leurs clubs sur la plateforme », a expliqué, sur Foot Mercato, le Partnership Manager de Twitch, qui s’ouvre donc à d’autres marchés après avoir fait sa renommée avec les jeux vidéos.