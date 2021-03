OM : Des Anglais pour racheter Marseille, l’Italie s’y met aussi

Dans : OM.

Malgré les nombreux démentis du propriétaire Frank McCourt, les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille ne cessent de circuler. Cette fois, les bruits de couloir viennent de la presse italienne.

Difficile de ne pas douter du discours de Frank McCourt. Le grand patron de l’Olympique de Marseille a beau démentir à travers des communiqués, des entretiens dans les médias ou des réunions avec les groupes de supporters, de nombreuses sources continuent d’évoquer une possible vente du club phocéen. Il n’est évidemment plus question du projet de Mohamed Ayachi Ajroudi que portait Mourad Boudjellal. On parle désormais de contacts avancés avec le Saoudien Al-Walid Ben Talal. Une rumeur persistante dont l’Américain ne parvient pas à se débarrasser. Et comme si cela ne suffisait pas, voici que la presse italienne vient en rajouter une couche.

En effet, le Corriere dello Sport fait le point sur la situation de l’Inter Milan et de son propriétaire chinois qui envisagerait de vendre le club milanais dans les mois à venir. Le quotidien révèle même des discussions avec BC Partner, mais les négociations seraient difficiles et les deux parties camperaient sur des positions assez éloignées. C’est pourquoi le fonds anglais, déterminé à entrer dans le monde du football, aurait été approché par des intermédiaires qui lui proposeraient notamment de racheter un club français. Et c’est à ce moment que nos confrères citent l’Olympique de Marseille comme éventuelle cible de cet investisseur encore focalisé sur l’Inter. Il n’y a donc rien de concret pour le moment.