OM : Denis Suarez à Marseille ? Ça pourrait être vite réglé

Dans : OM, Mercato.

Globalement déçus de la première partie de saison, les supporters de l’Olympique de Marseille pourraient recevoir une belle surprise en janvier prochain.

A priori, le club phocéen ne restera pas muet pendant le mercato hivernal. Au-delà des départs de joueurs en manque de temps de jeu, on peut s’attendre à l’arrivée d’un attaquant, d’un latéral gauche et peut-être plus encore. Comme nous vous l’indiquions mardi, Andoni Zubizarreta compte utiliser son réseau au FC Barcelone pour attirer Denis Suarez (24 ans). Cette saison, le talentueux milieu relayeur n’entre pas dans les plans du coach Ernesto Valverde qui ne l’a aligné qu’à deux reprises, mais jamais en Liga.

Autant dire que le Barça et son joueur envisagent tous les deux un départ. Cela tombe bien, les prétendants sont nombreux. Et l’OM fait bien partie de la liste si l’on en croit Mundo Deportivo. Le problème, c’est que le dossier s’annonce compliqué puisque les Gunners d’Arsenal, Naples, la Roma et le Milan AC sont également sur le coup. Le site de Calciomercato indique même que les Rossoneri vont proposer une offre de prêt avec option d’achat. Le directeur sportif olympien a donc intérêt à se manifester au plus vite.