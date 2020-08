OM : Déjà un accord, Séville se voit accueillir 2 Marseillais

Dans : OM.

Toujours contraint de vendre avant de relancer son recrutement cet été, l’Olympique de Marseille pourrait recevoir des offres pour Maxime Lopez et Bouna Sarr. Les deux cibles du FC Séville.

La situation de l’Olympique de Marseille n’a échappé à personne. En Espagne aussi, la presse souligne les difficultés financières du club phocéen, contraint de vendre pour alléger sa masse salariale, réduire son déficit et relancer son recrutement estival. Une occasion dont le FC Séville aimerait profiter sur deux dossiers. En effet, le média espagnol Estadio Deportivo estime que le club andalou est le mieux placé pour accueillir Maxime Lopez (22 ans) et Bouna Sarr (28 ans). Pour le moment, les discussions sont beaucoup plus avancées avec le milieu de terrain, d’accord pour un contrat de cinq ans.

Le directeur sportif Monchi attendrait simplement la fin du parcours en Europa League pour entamer des négociations avec l’Olympique de Marseille. A noter que le vice-champion de France réclamerait 12 millions d’euros pour la dernière année de contrat de Lopez. Quand le FC Séville pense pouvoir l’attirer pour 8 millions d’euros hors bonus. En revanche, ça s’annonce plus compliqué pour Sarr. Si le club d’Everton ne semble plus intéressé par l’ailier ou latéral droit sous contrat jusqu’en 2022, Crystal Palace et West Ham seraient toujours à l’affût. Sans doute plus que l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund également cités sur cette piste depuis plusieurs semaines.