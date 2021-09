OM : Dégoûté par Messi, Fofana alerte Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Natif de la cité phocéenne, Wesley Fofana reste attaché à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central de Leicester City rêve de rejoindre le pensionnaire du Vélodrome et de devenir un rival du Paris Saint-Germain qui, malheureusement pour lui, a recruté son idole Lionel Messi.

Victime d’une fracture du péroné pendant la préparation, Wesley Fofana ne retrouvera pas les terrains avant plusieurs mois. C’est pourtant avec le sourire que le défenseur central de Leicester City a répondu aux questions du média Oh My Goal, qui l’a notamment interrogé sur son attachement à l’Olympique de Marseille. En effet, le natif de la cité phocéenne n’a jamais caché son rêve de rejoindre un jour le club marseillais. Une ambition toujours d’actualité.

« L'OM, ça restera toujours un rêve, a confié Wesley Fofana. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça restera toujours un rêve parce que c'est ma ville. C'est mon club, celui que j'ai supporté étant petit, et que je supporte toujours. Quand je regarde les matchs de l'OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c'est comme ça, c'est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrai ? Ça, je ne peux pas savoir. On verra bien. »

« Messi au PSG, ça m’a fait mal »

Et si certains doutent de son amour pour l’Olympique de Marseille, sachez que l’ancien Stéphanois a mal vécu l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. « Messi au PSG, moi qui suis Marseillais, ça m'a fait mal, a reconnu le Bleuet. Ça m'a fait mal de voir Messi au PSG parce que c'est pour moi le plus grand joueur au monde et de l'histoire du foot. Voir Messi au PSG, ça m'a fait mal donc j'ai essayé de faire comme si ça ne s'était pas passé. Je n'ai regardé que la Premier League. » Dans cet entretien, Wesley Fofana a également confié qu’il rêvait de jouer au Real Madrid. Un sacré plan de carrière pour le jeune talent de 20 ans.