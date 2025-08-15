OM ‍: De Zerbi salement accusé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a buté sur Rennes et a fini par se faire surprendre. Roberto De Zerbi est le principal responsable selon les suiveurs marseillais.

Grosse désillusion pour l’Olympique de Marseille à l’occasion du premier match de la saison, avec une défaite à Rennes face à une équipe bretonne encore très loin d’être dans sa version finale. Mais surtout, les Bretons se sont retrouvés à 10 dès la 30e minute, et semblaient irrémédiablement devoir finir par craquer à force de défendre de plus en plus bas. Mais progressivement, les Rennais ont tenu le choc, coulissant devant les attaques souvent prévisibles de l’OM. Pas de magie, pas d’éclair de génie de Greenwood, Rowe ou Gouiri, et Marseille termine sans marquer le moindre but, et avec une défaite inattendue dans la musette. De quoi déjà mettre sur les nerfs les supporters, qui sous le post X de leur club annonçant la défaite face à Rennes, s’en sont pris à Roberto De Zerbi. Et notamment le choix de l’entraineur italien de mettre Rabiot en 10, ce qui a selon eux totalement ralenti le jeu et empêché de surprendre la défense rouge et noir.

De Zerbi, une erreur avec Rabiot ?

⏱️ 90+7’ | #SRFCOM 1️⃣-0️⃣



⏸️ Fin du match, nos Olympiens s’inclinent.



🗓️ Prochaine rencontre : samedi 23/08 avec la réception du Paris FC à l’@orangevelodrome. pic.twitter.com/FeXySiEHNp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 15, 2025

« Roberto De Zerbi écoute-moi, dernière fois que tu mets Rabiot en 10 », « L’entraineur le plus surcoté, il voit pas que ça coince pendant 90 minutes », « elle est pour De Zerbi celle là », « dès que y’a un bloc bas, il bug », « De Zerbi ball, faut que la balle elle bouge quand même », « Rabiot n’a rien à faire en 10 », « Rabiot dos au jeu, c’est nul », ont balancé les supporters de l’OM, pour qui leur entraineur devrait déjà changer sa façon de faire après cette première défaite de la saison. Il faut dire que la manière ne peut donner satisfaction à personne, alors que l’OM a tout de même touché les montants à deux reprises, mais a eu du mal à mettre du rythme dans la dernière demi-heure face à un adversaire pourtant au bord de la rupture.