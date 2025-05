OM ‍: De Zerbi menace de partir, il exige des explications ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi veut s’entretenir avec sa direction avant de définitivement trancher la question de son avenir. Plusieurs épisodes durant la saison ont marqué le coach italien, notamment certaines fuites dans les médias.

Samedi soir, l’Olympique de Marseille a conclu sa saison avec une victoire contre Rennes synonyme de deuxième place. L’objectif a été atteint pour Roberto De Zerbi, qui permet au club phocéen de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Une récompense globalement méritée pour l’OM, qui aura été dauphin du PSG toute la saison ou presque. Au micro de BeInSports, le directeur du football du club olympien Medhi Benatia a confirmé la volonté de conserver Roberto De Zerbi, sous contrat jusqu’en 2027. Mais en conférence de presse après le match, l’ex-entraîneur de Brighton n’a pas été aussi clair sur son avenir.

De Zerbi veut parler aux dirigeants avant de trancher

« Je dois parler avec le club, analyser les erreurs que j’ai pu faire ou ce que je n’ai pas apprécié cette saison, puis définir un programme pour l’avenir. Je suis venu ici sans Ligue des champions, donc vous imaginez bien que j’ai envie de la vivre avec l’OM. J’ai un contrat, c’est vrai, mais pour moi ça ne compte pas » a-t-il notamment lancé. A quoi l’entraîneur marseillais fait-il alors référence ? A en croire les informations de RMC, Roberto De Zerbi a été très énervé par certains épisodes intervenus durant la saison. Les fuites dans la presse mi-avril sur la rébellion de certains cadres l’ont notamment agacé. Soucieux de son image, le coach de l’OM a été révolté de lire dans L’Equipe qu’il n’avait plus la main sur son vestiaire après la défaite à Reims (3-0).

🔵⚪ Les dirigeants marseillais souhaitent conserver De Zerbi, et l’Italien veut également poursuivre l’aventure. Mais la continuité passera par un bilan. De Zerbi a à cœur de revenir sur certains épisodes qui l’ont contrarié avant de penser à l’avenir.https://t.co/m4iUmq23o5 pic.twitter.com/eR046IjKSf — RMC Sport (@RMCsport) May 18, 2025

Le journaliste Florent Germain nous apprend que le doute s’est imiscé dans l’esprit de Roberto De Zerbi lorsqu’il a lu que certains de ses cadres se plaignaient en privé d’un manque de rythme et de travail à l’entraînement. A tel point que l’entraîneur italien s’était entretenu avec ses leaders pour savoir si tout cela était vrai, ce que les joueurs ne lui ont pas confirmé en face à face. Preuve que l’incertitude plane autour de l’avenir du sulfureux coach italien, les joueurs avec qu’il entretient de très bonnes relations ont confié à leurs proches après OM-Rennes qu’ils n’avaient pas l’assurance à 100% de le voir rester.

La tendance est quand même à ce qu'il reste

La tendance reste tout de même à ce que De Zerbi poursuive sa mission à Marseille, où plusieurs de ses proches sont convaincus que la raison va l’emporter. Pablo Longoria et Medhi Benatia rencontreront sans doute leur coach cette semaine pour le rassurer et un point pourrait être crucial : la séparation dès la saison prochaine du secteur sportif et du reste du club puisque La Commanderie deviendra un lieu essentiellement réservé au staff et aux dirigeants du secteur sportif tandis que les autres salariés seront envoyés non loin du Vélodrome. Un changement validé par Roberto De Zerbi, preuve que le coach italien continue de se projeter avec l’OM pour l’avenir.