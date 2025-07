OM ‍: De Zerbi lui manque de respect, les supporters ne comprennent pas

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille réalise un mercato estival qui fait parler. Le club de la cité phocéenne va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine et se prépare en conséquence. Faris Moumbagna en paye les frais après l’annonce du stage aux Pays-Bas.

Il est annoncé sur le départ depuis le début de l’été, et sa non-convocation lors du stage aux Pays-Bas confirme que l’OM n’en veut plus. Faris Moumbagna fait partie des joueurs non retenus par l’Olympique de Marseille pour son stage de pré-saison. Le club de la cité phocéenne a communiqué les 28 joueurs qui s’envolent pour une étape batave. Faris Moumbagna n’en fait pas partie. Le départ de l’attaquant camerounais est inévitable. Arrivé en janvier 2024 en provenance de Bodo Glimt pour sept millions d’euros, Faris Moumbagna n’a pas convaincu le board de l’OM lors de son passage. Une porte de sortie devra être trouvée.

Un rebond après une saison blanche pour Moumbagna

📋 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐀𝐂𝐓 𝟐𝟓



Voici la liste des 28 olympiens retenus pour le premier stage de préparation aux Pays-Bas 🇳🇱✈️ pic.twitter.com/KVuUKLR5QZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 17, 2025

Pourtant, l’international camerounais (neuf sélections) avait débuté la saison dernière à la pointe de l’attaque marseillaise. Contre Brest et après huit petites minutes, le joueur de 25 ans est victime d’une rupture des ligaments croisés. Après une saison blanche, il devait quitter l’OM cet été. Néanmoins, son sérieux pour tenter de revenir à son meilleur niveau a été mis en avant par les supporters, qui auraient aimé qu'une seconde chance lui soit donnée et ne comprennent pas la décision de Roberto De Zerbi de le zapper comme ça.

Le natif de Yaoundé avait été suivi l’an passé par des écuries de l’élite du championnat de France. Pour rappel, le joueur de l’OM est sous contrat jusqu’en 2028. Avec cette absence lors de ce stage aux Pays-Bas, Faris Moumbagna va étudier toutes les possibilités. D’autres éléments sont également restés sur le carreau : Ruben Blanco, Bamo Méité, Azzedine Ounahi, Simon Ngapandouetnbu et Ismaël Koné. Tous sont invités à se trouver un nouveau club cet été.