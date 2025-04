OM ‍: De Zerbi, l’incroyable accusation

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le voyage de l'OM en Italie a aussi pour but d'apaiser les tensions en interne, avec des reproches de la part des joueurs à l'encontre de leur entraineur pour une raison inattendue.

Si l’OM a décidé de quitter Marseille pendant une semaine alors qu’aucun match n’était au programme, c’était aussi parce que la situation devenait tendue dans la cité provençale. Difficile de savoir concrètement ce qui provoque un tel remue-ménage, mais la tension est palpable alors que la deuxième place quasiment offerte sur un plateau est désormais en danger en raison des résultats en dents de scie sur les derniers matchs. Selon Pablo Longoria, Roberto De Zerbi n’est contrairement à ce qui était annoncé, pas à l’origine de cette demande de couper pour une, deux voire trois semaines du côté de Rome, afin de revenir uniquement pour les matchs.

Des jours de repos à la pelle, les joueurs disent stop

La grogne est visiblement palpable et provoque des prises de parole étonnantes. Ainsi, selon RMC, l’entraineur italien s’est fait critiquer par son propre effectif, et notamment des cadres du groupe, pour le contenu de ses séances. Celles-ci seraient trop « light » et ne permettraient pas de travailler assez physiquement, alors que l’OM n’a déjà qu’un seul match par semaine. En plus de cela, la bonne passe en début d’année 2025 a provoqué une pluie de jours de repos qui n’a pas forcément été comprise alors qu’il fallait garder le rythme. Voilà qui explique aussi un peu mieux pourquoi Mason Greenwood ou Luis Henrique ont parfois donné l’impression d’être en vacances avant l’heure, se concentrant uniquement à l’approche des matchs, même si cela avait le don d’irriter leurs coéquipiers.

Des reproches qui peuvent s’entendre mais qui sont très surprenants concernant un entraineur connu pour sa rigueur tactique, et la débauche énergétique que cela demande. Surtout après avoir connu la Serie A et la Premier League, où la fainéantise n’est pas vraiment de mise. Ces remarques sont en tout cas remontées aux oreilles de Mehdi Benatia, qui en a parlé directement à Roberto De Zerbi lors de ce stage à Rome, sans esclandre et dans un but constructif assure la radio sportive. Néanmoins, entre les révélations de L’Equipe suite au match perdu à Reims, et les informations de RMC sur des joueurs mécontents de la qualité des entrainements, l’éloignement de Marseille va peut-être permettre de clarifier certaines choses pour s’assurer que tout le monde tire dans le même sens. Pour cette fin de saison, et peut-être la prochaine.