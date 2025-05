OM ‍: De Zerbi fonce aux Etats-Unis pour voir McCourt

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très impliqué dans l'équipe dirigeante, Roberto De Zerbi va devenir le deuxième entraineur après André Villas-Boas à aller voir Frank McCourt aux Etats-Unis pour faire le bilan de la saison écoulée.

Pas de Coupe du monde des clubs pour l’Olympique de Marseille, mais une délégation du club provençal a néanmoins pris la direction des Etats-Unis cette semaine dans la foulée du bilan effectué par Pablo Longoria. L’idée est bien évidemment de faire le point sur la saison qui vient de s’écouler avec le propriétaire de l’OM, et d’expliquer la stratégie financière et sportive. Le président espagnol effectue ce voyage environ deux fois par an, et ce n’est donc pas une surprise de le voir faire le bilan avec le milliardaire américain. Il sera accompagné de Medhi Benatia, et, c’est plus surprenant, de Roberto De Zerbi.

L'OM veut briller en Europe

🎙️ 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 au sujet de la saison olympienne : "Je suis plus que satisfait. Je suis fier de l’équipe, de son comportement, de comment le groupe a réagi tout au long de l'année. Je remercie le coach, les joueurs, le staff, Medhi Benatia pour cette saison." pic.twitter.com/qEFcxo0Wiw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 19, 2025

Une preuve de l’implication de l’entraineur italien sur le projet marseillais, et nul doute que l’ancien coach de Brighton demandera quelques garanties sur la surface financière que l’OM mettra à sa disposition pour recruter cet été, et avoir une équipe capable de tenir la dragée haute aux clubs européens en Ligue des Champions. Seul André Villas-Boas avait fait un tel déplacement il y a quelques années de cela avec ce rôle d’entraineur désireux d’aller au-delà et de comprendre le mécanisme du club. Nul doute que cet entretien entre les têtes pensantes de l’OM donnera aussi le ton du mercato estival, qui peut débuter dès le 1er juin désormais, avec une ou deux grosses ventes, mais aussi des recrues d’ampleur afin d’accompagner Adrien Rabiot et sa bande pour une saison beaucoup plus musclée que celle qui vient de se dérouler.