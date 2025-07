OM ‍: De Zerbi exige deux recrues en urgence

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a bien avancé dans son mercato estival mais Roberto De Zerbi attend encore des recrues, notamment sur les postes de latéraux à droite et à gauche pour épauler et concurrencer Amir Murillo et Ulisses Garcia.

Actif en début de mercato avec les signatures de Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Angel Gomes, l’Olympique de Marseille est plus discret depuis quelques semaines. Il faut dire que le club phocéen se heurte aux exigences colossales de la Juventus Turin et du Feyenoord dans les dossiers Timothy Weah et Igor Paixao, deux renforts ardemment souhaités par Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien de l’OM souhaite par ailleurs que son effectif soit renforcé sur les postes de latéraux. Selon Le Phocéen, l’urgence est réelle aussi bien à droite pour épauler Amir Murillo que sur le côté gauche, où le polyvalent Facundo Medina et le soldat Ulisses Garcia ne suffiront pas.

Il faut dire que sur le côté gauche, l’OM n’a pas hésité à envoyer Quentin Merlin à Rennes pour un peu plus de 10 millions d’euros. Un départ que Pablo Longoria et Medhi Benatia vont devoir compenser pour offrir suffisamment de solutions à Roberto De Zerbi. Car si Facundo Medina peut jouer à gauche, il est installé en défense centrale aux côtés de Leonardo Balerdi depuis le début de la préparation. A droite, Amir Murillo est perçu comme un titulaire par le staff de l’OM après sa très bonne saison 2025-2026.

L'OM doit recruter à droite et à gauche en défense

Mais l'ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo veut le concurrencer avec un joueur de haut niveau. Ciblé par l’OM depuis plusieurs semaines, Timothy Weah sera-t-il le concurrent de l’international panaméen, ou l’international américain est-il ciblé pour doubler le poste de Mason Greenwood un cran plus haut ? Quoi qu’il en soit, deux renforts sont indispensables sur les couloirs de la défense selon le média pro-OM, qui rappelle que dans cette optique, Gustavo Mantuan du Zénith Saint-Pétersbourg est ciblé. Roberto De Zerbi espère en tout cas que les recrues arriveront rapidement, si possible avant la première journée contre Rennes le 15 août prochain.