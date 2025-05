OM ‍: De Zerbi et Greenwood, la grande annonce

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une partie de l'été marseillais se joue probablement ce vendredi, où Mason Greenwood va prendre la parole pour la première fois en un an. L'OM pourrait être fixé sur l'avenir de l'Anglais.

L’OM a validé son billet pour la prochaine Ligue des Champions avec son succès sur le terrain du Havre, 3-1, le week-end dernier. Une bonne chose de faite tant il y a eu des remous dans une saison bien partie, mais qui a connu quelques dérives. Les joueurs ont pu se changer les esprits cette semaine, Roberto De Zerbi les ayant laissé filer en Espagne quelques jours pour savourer leur réussite sportive. L’entrainement a repris, mais l’humeur sera beaucoup plus légère ce samedi soir au Vélodrome à l’occasion du dernier match de la saison contre Rennes. L’idée est tout de même de s’imposer pour garder cette deuxième place au classement devant l’AS Monaco.

Greenwood attendu sur le mercato

Avant cela, deux acteurs majeurs du club vont toutefois prendre la parole ce vendredi en début d’après-midi. L’OM a en effet fait savoir que Roberto De Zerbi sera accompagné par Mason Greenwood en conférence de presse. Jamais l’Anglais ne s’était présenté devant les micros depuis sa prise de parole lors de sa signature pour dire qu’il était heureux d’avoir signé à l’OM. Nul doute que l’ancien de Manchester United sera interrogé sur ses impressions sur sa première saison en France, son niveau de jeu, son entente au sein du club mais aussi forcément son avenir.

Les supporters et les journalistes ont envie de savoir si Mason Greenwood est vraiment titillé par un départ, comme cela se murmure dans les journaux et sur les réseaux ces derniers jours. Roberto De Zerbi va aussi avoir son mot à dire à ce sujet, l’entraineur italien ayant bien envie de conserver l’Anglais, à condition que ce dernier fasse preuve de sérieux tout au long de la saison, ce qui n’a pas toujours été le cas ces derniers mois. En tout cas, les réponses seront épiés, et avec cette présence en conférence de presse, il est fort probable que Greenwood confie quelques éléments importants au sujet de son avenir sportif.