OM ‍: De Zerbi est une girouette, ça l'écoeure

Par Quentin Mallet

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a avoué être tombé amoureux de l’Olympique de Marseille à la seconde où il y est arrivé. Un discours qui agace Marwan Belkacem, influenceur marseillais, lequel dénonce une forme de bipolarité chez l’entraineur italien.

En conférence de presse d’après-match, juste après l’écrasante victoire de son équipe face à Montpellier (5-1), Roberto De Zerbi a déclaré sa flamme à l’Olympique de Marseille. L’entraineur italien a expliqué qu’il n’aurait jamais pu rester insensible à la force et l’intensité d’un club aussi passionnant. « J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière, mais venir à Marseille, c'est l'une des plus belles choses que j'ai faites. Ça peut durer un an, deux ans, trois ans... Je ne sais pas si nous serons en Ligue des champions ou non, mais quelqu'un qui aime le foot comme moi, qui a toujours vécu seulement pour le foot, qui a mis le foot avant tout et tout le monde, il ne peut pas ne pas venir à Marseille », a-t-il lancé face à la presse.

Un discours qui ne plait pas du tout à Marwan Belkacem. L’influenceur marseillais estime que Roberto De Zerbi doit agir plutôt que tenir des propos contradictoires d’une semaine sur l’autre.

« J'en ai strictement rien à faire »

« Désolé, mais j'en ai strictement rien à faire de ses déclarations de la sorte. Une semaine, il dit qu'il est là pour des années, l'autre l'inverse. Il est content, il boude, il fait l'ultra. Qualifie-nous en C1 et tu nous parleras du bello calcio, mais j'en ai assez de ça », s’est agacé Marwan Belkacem sur son compte X. Des propos qui font écho aux différentes sorties de Roberto De Zerbi, lequel dit tout et son contraire en conférence de presse. L’influenceur marseillais, comme beaucoup d’autres supporters, ne sachant pas sur quel pied danser avec l’entraineur italien, préfère qu’il assure une qualification en Ligue des champions avant de clamer son amour pour le club phocéen.