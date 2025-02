OM ‍: De Zerbi doute des capacités de Luiz Felipe

Dans : OM.

Arrivé libre cet hiver, le défenseur central Luiz Felipe n’a toujours pas fait ses débuts avec l’Olympique de Marseille. L’absence de Leonardo Balerdi à Auxerre pourrait lui ouvrir les portes du onze. Mais le coach Roberto De Zerbi n’est pas certain que sa recrue soit en mesure de jouer samedi.

Pour la première fois depuis près de cinq mois, l’Olympique de Marseille devra jouer un match de Ligue 1 sans Leonardo Balerdi. Le défenseur central et capitaine sera suspendu pour le déplacement à Auxerre samedi. Un vrai coup dur pour l’entraîneur Roberto De Zerbi étant donné l’importance de l’Argentin dans sa charnière.

Une absence difficile à compenser

« Balerdi, c’est une absence lourde parce qu’il est en forme, il fait de bonnes choses, c’est un joueur généreux, a regretté le coach marseillais en conférence de presse. Généreux, car sur le terrain, il donne vraiment tout et aide tout le monde. Il est toujours là pour soutenir ses coéquipiers et corriger leurs erreurs. Il réussit vraiment à compenser les fautes des autres et à les aider. C’est un joueur formidable. »

Contraint de composer sans son cadre, Roberto De Zerbi étudie plusieurs alternatives pour le remplacer à l’Abbé Deschamps. « On trouvera un remplaçant pour demain, a-t-il rassuré. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste : Kondogbia, Rongier, Murillo, Cornelius. » Dans un premier temps, l’Italien n’a pas cité Luiz Felipe qui attend pourtant de faire ses débuts avec l’Olympique de Marseille.

La raison est simple, le défenseur central arrivé libre en provenance d’Arabie Saoudite est gêné à un mollet. « Il faut aussi qu’on évalue l’état physique de Luiz Felipe, a indiqué le technicien. Car Luiz Felipe serait le remplaçant naturel à ce poste, mais il a été à l’arrêt pendant quelques jours. Il faut aussi prendre en compte le fait qu’il a peu joué ces derniers temps. On va voir. » D’après L’Equipe, Roberto De Zerbi devrait aligner Geoffrey Kondogbia, Derek Cornelius et Amir Murillo en défense.