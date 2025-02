La recrue fantôme de l’OM va choquer tout le monde

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Arrivé libre après la résiliation de son contrat à Al-Ittihad, Luiz Felipe n’a toujours pas fait ses débuts avec l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Roberto De Zerbi attend le bon moment pour lancer sa recrue, sans douter une seule seconde de son adaptation.

Le recrutement hivernal de l’Olympique de Marseille n’est pas encore une totale réussite. Les internationaux algériens Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont certes brillé pour leurs débuts. Mais pendant ce temps-là, on attend toujours de voir Luiz Felipe sur le terrain. Le défenseur central arrivé libre n’a pas encore été aligné par Roberto De Zerbi. Il faut dire que l’Italo-Brésilien n’a plus joué depuis l’été dernier.

De Zerbi fait patienter Luiz Felipe

Confronté à la suspension de Leonardo Balerdi pour le déplacement à Auxerre le week-end prochain, le coach italien pourrait être tenté de donner du rythme à Luiz Felipe dès samedi contre l’AS Saint-Etienne. Le technicien a donc été interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi. Mais il faudra patienter avant de connaître ses plans concernant l’ancien joueur de la Lazio. « Si j'envisage de lui donner du temps de jeu contre l'AS Saint-Etienne ? Je ne sais pas, a esquivé Roberto De Zerbi. Mon objectif, c’est avant tout de prendre les trois points demain et d’atteindre 46 points. »

🎙️𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗶𝗹𝗲 𝗛𝗼𝗷𝗯𝗷𝗲𝗿𝗴 avant #OMASSE : « C’est important que nous soyons plusieurs à prendre des responsabilités : une équipe, ce n'est pas 11 joueurs. Tout le monde est important dans le vestiaire et quand plusieurs joueurs montrent ce côté leader, ça rend… pic.twitter.com/SrUgPsiqMn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 14, 2025

« Demain (samedi) à 19h, je veux que nous soyons à neuf points du troisième, c’est vraiment la seule chose à laquelle je pense en ce moment. Luiz Felipe est un joueur très important, un joueur très fort. C'est un transfert que vous avez peut-être un peu sous-estimé, a dénoncé l’entraîneur marseillais. Parce que c'est un défenseur fort, avec de l’expérience, de la qualité, une vraie personnalité et une mentalité de leader. Il est important et il le sera encore plus quand ce sera à lui de jouer. On verra si ce sera demain ou plus tard contre Auxerre. On verra. » Rappelons que Luiz Felipe figurait bien dans le groupe lors des quatre derniers matchs.