OM ‍: De Zerbi craque pour cet attaquant, il vaut 35 ME

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM cherche son attaquant de complément pour étoffer son effectif. Un joueur talentueux, polyvalent et technique, Roberto De Zerbi l'a trouvé dans son répertoire.

Peu satisfait par les performances de Neal Maupay, l’Olympique de Marseille ne retiendra pas l’attaquant français. Il faudra surement attendre la deuxième partie du mercato pour cela, car Roberto De Zerbi compte pour le moment sur lui faute d’avoir des renforts à ce poste. Pablo Longoria a bien compris la mission qui lui était confiée, et va donc essayer de faire venir un attaquant capable de seconder Amine Gouiri, qui a certes marché sur l’eau en deuxième partie de saison dernière, mais n’a pas toujours eu cette régularité à ce niveau dans sa carrière.

Roberto De Zerbi connait très bien Raspadori

Et selon les informations de Nicolo Schira, l’OM s’est renseigné sur la signature de Giacomo Raspadori. L’international italien évolue à Naples depuis deux ans, et a donc été sacré champion d’Italie après une saison en deux temps. Tout d’abord remplaçant et peu utilisé, il est ensuite monté en puissance pour être décisif dans le sprint final avec notamment cinq buts inscrits dans la phase retour. A 25 ans, il est néanmoins à un tournant de sa carrière et les offres pourraient donc tomber cet été, car l’informateur italien annonce que l’Atalanta Bergame essaye aussi de le faire venir.

Pour parvenir à ses fins, l’OM va devoir miser gros car sa valeur marchande est de 25 millions d’euros. Mais ce n'est pas le montant demandé par Naples, qui veut 35 millions d'euros pour le céder. En plus de cela, il va falloir se montrer très convaincant car Giacomo Raspadori se sent bien à Naples, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Mais Marseille a aussi des arguments, car Roberto De Zerbi a collaboré pendant trois ans avec l’attaquant italien, lors de leur passage commun à Sassuolo. Un lien fort donc qui pourrait faire son oeuvre, surtout que Raspadori possède un profil de joueur polyvalent et déjà bien expérimenté qui plait beaucoup au staff olympien. Le plus dur commence avec donc l’ambition de convaincre et le joueur, et le Napoli, qu’un tel transfert peut avoir lieu cet été.