OM ‍: De Zerbi bouscule Maupay sur la route de Rennes

L'OM est parti pour Rennes sans Neal Maupay, qui n'aura même pas le statut de joueur du groupe pour le lancement de cette saison. Roberto De Zerbi a frappé fort.

Le championnat reprend ce vendredi pour l’OM et le groupe se resserre pour les joueurs marseillais. Malgré quelques absences (Medina et Paixao principalement), Roberto De Zerbi a du monde sur le pont pour le match à Rennes. L’entraineur italien compte bien profiter de la bonne forme de ses joueurs entrevue en préparation pour débuter très fort au Roazhon Park, face à une équipe bretonne encore très loin d’être à plein régime à la vue des matchs amicaux disputés jusqu’à présent. L’OM arrive en force, mais sans Neal Maupay.

Maupay, un contrat en béton à l'OM

Selon RMC, Roberto De Zerbi s’est volontairement privé de son attaquant de poche, qui ne fait plus partie des plans pour la saison à venir. L’ancien de Brighton pouvait tout de même se dire qu’il y avait du temps de jeu à prendre avec les compétitions qui se multiplient, mais le message envoyé est très brutal. La preuve, le jeune Robinio Vaz fait lui, partie du groupe en attaque. Maupay n’aura rien à se mettre sous la dent s’il reste à l’OM, et il va donc devoir se trouver un nouveau club dans les deux prochaines semaines. Nul doute que le message est passé pour l’un des animateurs du vestiaire, qui risque de se contenter des séances d’entrainement à Marseille pour les semaines à venir. Mais pour le moment, aucune touche concrète n’a eu lieu pour l’attaquant de 29 ans, qui possède encore trois longues années de contrat avec l’OM. Autant dire que Pablo Longoria va aussi devoir faire des efforts s’il ne veut pas garder le joueur révélé à Nice trop longtemps dans son effectif.