OM : De violents Ultras du Feyenoord à Marseille, la police sur les dents

Il y a tout juste une semaine, les supporters de l’OM ont participé à la belle ambiance dans le volcanique stade de Feyenoord.

Malgré quelques tensions à l’entrée du stade, aucun incident n’a été signalé en tribunes après le match d’Europa League Conférence entre Feyenoord et l’Olympique de Marseille. Une bonne nouvelle alors que se profile le match retour à Marseille. Une affiche classée à haut risque par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, qui a fait de cet OM-Feyenoord une affiche de niveau 5, soit le maximum en termes de sécurité. La Provence dévoile que plusieurs scénarios ont été envisagés par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, qui a choisi celui qui permettait aux fans adverses de venir librement. La colonie néerlandaise attendue sera néanmoins scrupuleusement encadrée et leur séjour à Marseille sera balisé au maximum, car tout le monde en Provence garde en mémoire les violents incidents survenus contre Bâle puis le PAOK Salonique.

5000 supporters du Feyenoord à Marseille, dont 500 à risque

La tension risque quoi qu’il arrive d’être à son maximum dans la mesure où 5000 supporters du Feyenoord doivent débarquer dans les deux prochains jours… dont 1000 à 1500 supporters sans billet. Malgré les recommandations des autorités françaises, qui ont déconseillé aux supporters non-munis de ticket de se déplacer, les Néerlandais seront bien présents en masse pour ce rendez-vous européen. Il faut dire que le Feyenoord n’a plus connu de demi-finale européenne depuis vingt ans, ce qui provoque chez les supporters néerlandais un engouement extraordinaire. La Provence dévoile par ailleurs qu’une information inquiète particulièrement les autorités françaises : parmi les 5000 supporters attendus en France, environ 500 sont identifiés comme supporters à risque. C’est ainsi que 1000 policiers seront mobilisés autour de ce match et du déplacement des Néerlandais à Marseille. Sur le terrain comme en dehors, la tension sera maximale jeudi soir. En attendant de connaitre l’épilogue sportif de ce choc entre le Feyenoord et l’OM.