OM : De la Fuente à Marseille, les derniers détails dévoilés

Pablo Longoria, qui table sur plus de dix arrivées lors du mercato estival, a entamé des négociations avec Barcelone pour Konrad de la Fuente.

L’Olympique de Marseille est dans l’obligation de se renforcer dans tous les secteurs de jeu au mercato estival. Entre les retours de prêt, les joueurs libres et les quelques ventes de joueurs bankables (Caleta-Car ? Kamara ?), le club phocéen va enregistrer une quinzaine de départ. Pour compenser, Pablo Longoria mise sur une dizaine d’arrivées. Gerson a d’ores et déjà été recruté en provenance de Flamengo pour environ 15 ME hors bonus. Dans les prochains jours, l’OM espère annoncer la venue de Konrad de la Fuente en provenance de Barcelone. Dimanche soir, la presse espagnole annonçait un accord total entre Marseille et le club blaugrana pour le transfert de l’ailier américain de 19 ans.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Konrad de la Fuente ne fait aucun doute mais selon les informations obtenues par RMC, il n’y a pas encore d’accord entre Pablo Longoria et son homologue du FC Barcelone, Joan Laporta. Très bien renseigné, Mohamed Bouhafsi affirme cependant que tout pourrait aller très vite dans la mesure où les relations sont absolument excellentes entre les deux clubs. « Pour l'instant, aucune offre n'a été formulée par le club présidé par Pablo Longoria. Néanmoins, les deux équipes ont de très belles relations, ce qui pourrait faciliter ce potentiel transfert. De son côté, le FC Barcelone souhaite alléger son effectif professionnel et aussi se séparer de quelques jeunes. La formation catalane verrait donc d'un bon oeil un départ de Konrad de la Fuente, avec une clause de rachat si le joueur explose, pour pouvoir le rapatrier » indique le journaliste, pour qui l’issue de ce dossier ne fait guère de doutes. Reste à définir les contours d’une éventuelle clause de rachat, que le Barça souhaite inclure au cas où Konrad de la Fuente exploserait à l’OM.