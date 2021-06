OM : David Luiz jusqu’en 2023, c’est chaud

Dans : OM.

Le forcing de l’Olympique de Marseille pour faire signer David Luiz est en train de payer.

Libre de tout engagement après la fin de son contrat avec Arsenal, le défenseur central a récemment rencontré Jorge Sampaoli. L’entraineur argentin lui a confié qu’il aimerait vivement compter sur lui la saison prochaine, afin d’apporter son expérience et son charisme à l’effectif marseillais. Un discours qui a visiblement fait mouche, car cette semaine pourrait marquer l’arrivée de David Luiz à l’OM. En effet, le journaliste portugais Pedro Almeida, spécialisé dans les coulisses des transferts de certains joueurs sud-américains ou portugais, confirme que tout est en place pour la signature de David Luiz à l’OM. Celui qui fut joueur du PSG pendant deux saisons, avant de retourner à Chelsea, a été convaincu par l’offre marseillaise, supérieure à ce que pouvait notamment proposer le Benfica Lisbonne, un autre de ses anciens clubs.

Flamengo, qui avait la préférence du défenseur central en cas de retour au pays, devra donc attendre certainement. Et probablement deux ans, puisque le bail de David Luiz à l’OM l’emmènerait jusqu’en juin 2023. Un renfort de poids donc pour Pablo Longoria, qui continue de démontrer sa grande ambition en vue de la saison prochaine. Jorge Sampaoli, qui souhaitait des défenseurs centraux en plus afin d’évoluer dans une défense à 5, va donc être servi puisque Leonardo Balerdi pourrait bien rester également. L’Argentin a lâché un petit « se queda » (« Je reste ») à ses fans sur Instagram, marquant ainsi sa volonté et son désir de continuer l’aventure à l’OM. Le club phocéen a visiblement lâché les cordons de la bourse pour s’offrir une défense très hispanique avec Alvaro, David Luiz et Balerdi même si les supporters vont devoir attendre les officialisations avant de se projeter sur le 11 de la saison prochaine.