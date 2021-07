OM : David Luiz insiste pour venir à Marseille

Dans : OM.

En quête de plusieurs défenseurs centraux durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille a trouvé son bonheur à travers le monde. Mais en laissant David Luiz sur la touche ?

Pablo Longoria n’est pas là pour plaisanter sur le marché des transferts. Après avoir recruté cinq joueurs majeurs, avec Konrad de la Fuente, Gerson, Cengiz Ünder, Pau López et Mattéo Guendouzi, le président olympien cherche maintenant à renforcer son secteur défensif. Sachant que des joueurs comme Bouba Kamara ou Duje Caleta-Car sont potentiellement sur le départ, et vu que Jorge Sampaoli a besoin de nombreux défenseurs pour faire tourner son système à trois, l’OM veut recruter au moins deux centraux. Le premier d’entre eux sera Luan Peres. Vu qu’au cours des dernières heures, Marseille a trouvé un accord avec Santos sur la base d’un transfert de 4,5 millions d’euros pour le joueur de 26 ans. Avant la reprise du championnat, Peres signera donc un contrat de quatre ans à l’OM. Dans les prochaines semaines, le Brésilien devrait être suivi par William Saliba. Ok pour rejoindre le Vélodrome, le Français attend juste que son club d’Arsenal trouve un terrain d’entente avec Longoria pour faire ses valises. Et quid de David Luiz ?

David Luiz et Sampaoli discutent toujours

Annoncé tout proche de Marseille en juin dernier, le joueur de 34 ans avait reçu une belle proposition de la part de l’OM, avec un contrat de deux ans assorti d’un joli salaire. Malgré les probables arrivées de Peres et Saliba, le dossier de l'expérimenté brésilien est toujours actif, selon Le 10 Sport. Fan de l’ancien d'Arsenal, qui peut jouer en défense ou au milieu de terrain, Jorge Sampaoli espère que David Luiz pourra le rejoindre en vue de la saison prochaine. Son passé au PSG ne change rien, et les deux parties vont encore dans le même sens, malgré les derniers évènements. Si rien ne dit que David Luiz sera un élément de l’OM, le fait qu’il discute encore avec la direction olympienne montre que tout reste possible dans ce dossier gratuit.