OM : Dario Benedetto va tout exploser, la raison est simple

Excellent en début de saison, Dario Benedetto alterne le bon et le moins bon depuis le début de l’année 2020.

Auteur d’un but décisif contre Lille au Stade Pierre Mauroy, l’attaquant argentin a traversé le match suivant comme un fantôme, face à Nantes. A Marseille, les questions se posent sur le réel niveau de Dario Benedetto, globalement très apprécié des supporters, mais qui ne brille pas par sa régularité et qui n’a finalement marqué que 8 buts en Ligue 1 cette saison. Pour Jonatan MacHardy, grand spécialiste du football sud-américain pour RMC, il est évident que Marseille n’a pas encore eu l’occasion d’admirer le grand Dario Benedetto. La situation pourrait être différente l’an prochain après une véritable préparation physique pour l’ancien joueur de Boca Juniors, privé de préparation foncière cet été.

« Depuis le début de l’année, il est esseulé et très peu servi par ses partenaires. C’est très difficile pour lui de faire quelque chose avec une animation offensive aussi pauvre. En plus, il n’est pas à 100 % physiquement. Il a déjà un bon rendement dans des conditions qui ne sont pas optimales. Ce qu’il fait, c’est bien, mais ce sera un tout autre joueur la saison prochaine. Quand il est bien, il met des buts en rafale. Par contre, quand il commence à douter, ça peut devenir très problématique… Après, Benedetto n’est pas un grand attaquant. C’est juste un bon attaquant. Mais à 15 millions d’euros, vu l’état actuel du marché et vu le poste de numéro neuf, pour un joueur qui va mettre sa douzaine de buts, c’est une très bonne affaire » a estimé Jonatan MacHardy, persuadé que l’Olympique de Marseille a fait une très belle opération en recrutant Dario Benedetto. Espérons tout de même pour le club phocéen que l’analyse du journaliste soit la bonne, et que « Pipa » hausse son niveau de jeu la saison prochaine…