OM : Pipa Benedetto est cramé, laissez le souffler !

Dans : OM.

Même si sa motivation est intacte, c'est une évidence Pipa Benedetto est dans le dur et l'Olympique de Marseille le constate. Il doit impérativement pouvoir récupérer.

Chouchou des supporters de l'OM, Dario Benedetto a du mal à retrouver un second souffle lors de cette deuxième partie de saison de Ligue 1. Sans même évoquer sa réussite face au but, l'attaquant argentin arrivé au dernier mercato estival ne pèse plus réellement dans le jeu de la formation d'André Villas-Boas. Même s'il bénéficie de la confiance absolue d'e l'entraîneur portugais de Marseille, Pipa Benedetto a besoin de retrouver son tranchant afin d'aider l'Olympique de Marseille à finir le boulot en L1, et qualifier le club phocéen pour la prochaine Ligue des champions.

Et pour cela, il est évident que l'attaquant a juste besoin de se reposer afin de recharger des batteries un peu vides. « Au-delà du schéma tactique qui n'est pas vraiment adapté à son profil, je trouve qu'il fait moins de courses qu'au début, alors que c'était son point fort. Il reste devant et joue des ballons qui ne sont pas pour lui, ou il tente des frappes de loin impossibles. Pour moi, c'est clairement le signe d'une fatigue physique. Il lui faut du soutien, car il semble trop esseulé sur le terrain. Ou alors, il faut le laisser souffler une bonne quinzaine de jours pour le retaper », a confié, dans Le Phocéen, Arnaud Chabert, préparateur physique à Marseille. Mais selon le site spécialisé, il semble totalement inenvisageable pour André Villas-Boas de laisser Dario Benedetto sur la touche actuellement, ce dernier devra attendre la prochaine pause internationale en mars pour souffler.