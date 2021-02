OM : Dario Benedetto n'est pas mort, amen !

Dans : OM.

En difficulté cette saison, Dario Benedetto n'est pas encore un joueur fini à l'Olympique de Marseille. C'est du moins l'avis de cador de l'exercice.

Recruté en provenance de Boca Juniors contre une quinzaine de millions d'euros lors de l'été 2019, Dario Benedetto avait rapidement été adopté par le peuple marseillais. Apprécié pour sa grinta et son sens du but, le joueur de 30 ans s'était vite imposé comme un des chouchous du public. Pour sa première saison sous les couleurs marseillaises, il avait inscrit 11 buts en 26 matchs, des statistiques honorables pour un joueur venant de découvrir l'Europe. Aujourd'hui, la situation a changé. Avec seulement quatre petits buts marqués en Ligue 1 cette saison, Benedetto est dans l'oeil du cyclone. Critiqué pour son manque de réalisme, on lui reproche également son attitude quelque peu désinvolte. L'attaquant faisait même parti des joueurs chahutés par les supporters lors de la réunion après les incidents de la Commanderie, avec Dimitri Payet.

Pour Djibril Cissé, ancien buteur marseillais, il ne faut pas enterrer l'Argentin trop vite. « J'aime beaucoup ce joueur, un vrai buteur qui sait toujours où est le but. Quand on a un coup de mou mental, les choses qu'on a l'habitude de faire, on les fait moins bien et on galère. Le talent, il l'a, c'est juste qu'il est en sommeil. Sur la fin de saison, je le vois bien se réveiller et finir fort » a déclaré l'ex-international français. Après quatre matchs sans marquer, l'Argentin a retrouvé le chemin des filets en Coupe de France face à Auxerre. Signe d'un retour au premier plan ? Premier élément de réponse ce dimanche soir face aux Girondins de Bordeaux.