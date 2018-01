OM : Dans le vestiaire aussi, le mercato n’est pas une priorité

Dans : OM, Mercato.

Avant le début de ce mercato hivernal, tout le monde s’attendait à voir un Olympique de Marseille actif.

Au vu des manques de son effectif, l’entraîneur Rudi Garcia avait réclamé les arrivées d’un milieu défensif et d’un latéral gauche. Mais quelques semaines plus tard, on constate qu’aucune recrue n’a débarqué à la Commanderie. Le club phocéen a-t-il revu ses plans ? Les prix du marché ont-ils effrayé la direction ? En tout cas, le vestiaire olympien a bien compris qu’il ne se passerait pas grand-chose. La preuve, le mercato n’est même pas un sujet de conversation entre les coéquipiers de Morgan Sanson.

« On n'en a pas trop parlé au sein du vestiaire de ce mercato, a confié le milieu de terrain. Moi, je n'ai pas trop l’habitude de parler avec mes coéquipiers des autres… Après on est vraiment un groupe soudé, on tire tous dans le même sens. Plus serein sans recrues ? Non, on n'est pas plus serein, on est à Marseille donc forcément on sait qu’il y aura des recrues qui arriveront. La concurrence, il y en a et il y en aura encore plus dans les années à venir. Ce n'est pas une forme de sérénité. Ce que l’on a dans la tête, ce sont les matchs qui arrivent le week-end. » En effet, la course au podium a de quoi occuper les Marseillais.