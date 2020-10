OM : Cuisance va flamber, ce champion du monde se régale

Dans : OM.

Samedi soir, les supporters de l’Olympique de Marseille ont eu l’occasion de découvrir Michaël Cuisance à l’occasion du match face aux Girondins de Bordeaux.

Timide en première période, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich s’est affirmé au cours de la rencontre, au point d’atteindre un excellent niveau en seconde période. Peu embêté techniquement, à l’aise dans le jeu collectif et solide défensivement avec un physique très affiné, Michaël Cuisance a toutes les qualités pour s’imposer à l’Olympique de Marseille, que cela soit en meneur de jeu ou plus bas sur le terrain. Ce dimanche, Lucas Hernandez a confirmé la bonne impression laissée par Michaël Cuisance au Vélodrome en se montrant très positif au moment d’évoquer son ancien coéquipier du Bayern Munich sur l’antenne de TF1.

« Au Bayern il a eu des difficultés c'est vrai, mais il va faire du bien à l'OM. J'espère qu'il va faire une grosse saison avec eux et que Marseille puisse finir le plus haut possible cette année » a commenté le défenseur de l’Equipe de France, pour qui le talent de Michaël Cuisance ne fait aucun doute, et fera le plus grand bien à l’Olympique de Marseille cette saison. Reste maintenant à voir dans quelle position André Villas-Boas l’utilisera dans la durée, alors que le Portugais avait opté pour un 4-4-2 en losange face aux Girondins de Bordeaux samedi après-midi. Dans ce système, l’ancien joueur du Bayern Munich était positionné en meneur de jeu. Un rôle qui devrait logiquement revenir à Dimitri Payet, suspendu samedi soir, pour le déplacement en Grèce mercredi soir afin d’y défier l’Olympiakos en Ligue des Champions…