OM : Cuisance savoure, une belle histoire débute avec Marseille !

Dans : OM.

André Villas-Boas a titularisé ce samedi soir Michaël Cuisance contre Bordeaux. Le joueur qui appartient au Bayern a réalisé une bonne première prestation, de bon augure pour la suite.

L’Olympique de Marseille a regoûté à la victoire ce samedi soir. Les Phocéens ont battu avec caractère les Girondins de Bordeaux (3-1) lors de la 7e journée de Ligue 1, grâce notamment à un grand Florian Thauvin une fois de plus. Du côté marseillais, de nouveaux joueurs ont foulé la pelouse du stade Vélodrome. Luis Henrique est rentré en fin de match, Michaël Cuisance (21 ans) a lui eu le privilège de débuter la rencontre. Le milieu de terrain prêté par le Bayern Munich a fait bonne impression pour sa première sortie. A l’aise globalement, Cuisance a parfaitement combiné avec ses partenaires et exploité les ballons qu'il a eus à disputer.

L'intéressé s'est bien senti sur la pelouse et l'a fait savoir à la fin de la rencontre au micro de Canal +. « Ca me tenait à cœur de bien faire ce soir. Je suis heureux, j’ai retrouvé le sourire parce qu’ci je me sens bien. Je suis comblé. On a une bonne communication, la concurrence est saine. On veut tous se pousser vers le haut pour faire quelque chose de beau cette saison. Je m’éclate de jouer avec eux. Il faut continuer comme ça, ce n’est que le début », a-t-il confié. Une première convaincante pour le champion d’Europe en titre, qui aura l’occasion de retrouver la C1 mercredi soir sur la pelouse de l’Olympiakos.