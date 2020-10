OM : Cuisance bradé à Marseille, le Bayern ne le supportait plus

Dans : OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille a réalisé un joli coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Michaël Cuisance en provenance du Bayern Munich.

Désiré par André Villas-Boas depuis le début du mercato, le milieu de terrain de 21 ans a été prêté avec une option d’achat comprise entre 11 et 18 ME par le champion d’Allemagne en titre à Marseille. Déterminé à l’idée de bousculer la hiérarchie du milieu à l'OM, où Morgan Sanson, Valentin Rongier et Boubacar Kamara sont installés depuis près d’un an, l’ex-joueur du Bayern Munich a hâte de débuter sous les couleurs marseillaises. Et logiquement, les supporters phocéens piaffent d’impatience à l’idée de voir à l’œuvre celui qui est décrit par de nombreux observateurs comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football français à son poste.

Tout proche de s’engager en faveur du Leeds United de Marcelo Bielsa durant l’été, Michaël Cuisance n’a toutefois pas que des qualités. A en croire les révélations de France Football, de nombreux dirigeants du Bayern Munich n’ont pas versé de larmes en voyant Michaël Cuisance s’envoler pour la France dans les derniers jours du mercato estival. Et pour cause, le Français est décrit par certains dirigeants du Bayern Munich comme un joueur lunatique et fragile physiquement. De plus, les exigences de Michaël Cuisance sur son temps de jeu au Bayern la saison dernière ont irrité certains historiques du club. Dans ce contexte, c’est sans mal que le champion d’Allemagne a ainsi sacrifié Michaël Cuisance afin de récupérer plus facilement Bouna Sarr en contrepartie. Reste que de son côté, l’entraîneur Hans-Dieter Flick appréciait grandement le Français, qu’il a très largement utilisé après le restart de la Bundesliga. La preuve que Michaël Cuisance a du talent et qu’il peut apporter à Marseille. A condition de ne pas faire de vagues…