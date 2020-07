OM : Cristiano Ronaldo et Zidane recrutés, l'addition tombe

Dans : OM.

Désireux de racheter l’Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi tente de faire rêver les supporters marseillais en annonçant les possibles arrivées de Cristiano Ronaldo et de Zinédine Zidane. Mais le candidat en a-t-il vraiment les moyens ?

Pour mieux convaincre le propriétaire Frank McCourt de lui vendre l’Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi tente de se mettre les supporters dans la poche. Sa stratégie ? Vendre du rêve avec le possible retour du coach Zinédine Zidane à la place d’André Villas-Boas. « L’entraîneur en place est très bon, mais qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? Si c’est Zidane ? (Il acquiesce) L’avenir nous le dira », a lâché l’homme d’affaires dans Le Figaro, avant d’envisager la signature de la star Cristiano Ronaldo.

« Si je rêve de Cristiano à Marseille ? Tout est possible dans la vie, a-t-il envisagé. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… » Sauf que cette folle ambition a un prix, et il est énorme ! Prenons déjà le cas de l’entraîneur français, lié au Real Madrid jusqu’en 2022, et payé 1,4 M€ bruts par mois. Il faudrait au moins lui offrir ces deux années de rémunération, soit 33,6 M€, voir le double si le Franco-Tunisien lui propose deux saisons supplémentaires.

Zidane et CR7 hors budget

Ça ferait déjà près de 70 M€, soit la valeur estimée de Cristiano Ronaldo à qu’il reste aussi deux années de contrat à la Juventus Turin. Mais le Portugais, lui, gagne 40 M€ bruts par an hors primes, rappelle Sportune. Il faudrait donc lui proposer autant sur au moins trois années, soit environ 150 M€ en comptant les bonus. Le tout sans lui offrir la moindre augmentation pour le convaincre de venir. Au total, entre Zidane et CR7, la facture pourrait grimper jusqu’à environ 300 M€, alors que Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal auraient prévu une enveloppe de 200 M€ pour le mercato…