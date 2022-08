OM : Marseille a humilié Cristiano Ronaldo

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a vivement démenti mener des négociations avec Jorge Mendes pour faire venir Cristiano Ronaldo. Mais l'OM n'a pas tout dit selon les médias anglais.

Réagissant à un message d’un journaliste italien qui affirmait que Pablo Longoria discutait avec l’agent de CR7 afin de savoir quelles étaient les conditions pour un transfert de la star portugaise, l’OM a crié au mensonge, affirmant que le spécialiste en question voulait faire du buzz sur un sujet très populaire chez les supporters marseillais. Et le club phocéen de préciser qu’il était hors de question de voir Cristiano Ronaldo s’ajouter à l’effectif d’Igor Tudor, alors qu’une campagne, lancée par des supporters, le réclamait. Le Vélodrome devra donc s’enflammer sans le joueur encore sous contrat avec Manchester United, mais dont l’avenir à Old Trafford semble bien mal engagé. Cependant, à en croire la presse anglaise, si effectivement le quintuple Ballon d’Or ne jouera pas avec l’OM cette saison, il y a bien eu des contacts avec le clan CR7 et le club phocéen.

Cristiano Ronaldo a pensé à l'OM, l'OM n'a pas pensé à CR7

Ce dimanche, le Sun confirme qu’effectivement Cristiano Ronaldo, déterminé à partir de Manchester United, a demandé à Jorge Mendes de nouer le dialogue avec Marseille, comme avec d’autres clubs. Mais l’OM a aussitôt répondu négativement à la possibilité de la star mondiale du football qui a encore un an de contrat avec les Red Devils, et a tout de même des exigences financières qui sont largement au-dessus de ce qu’un club comme l’Olympique de Marseille peut offrir à un joueur. « Cristiano Ronaldo encaisse un autre coup, alors que Marseille rejoint la liste des clubs de la Ligue des champions qui snobent la star de Man Utd », écrit Emilie Hawkins, journaliste du tabloïd anglais. Tout comme pour la vente de l'OM, les supporters marseillais qui croyaient au Père Noël doivent désormais s'y faire, CR7 ne portera jamais le maillot de leur club préféré.