OM : Courbis colle un coup de pression XXL à Eyraud

Dans : OM.

Après une longue période de tergiversations et d’incertitudes, André Villas-Boas a finalement mis fin au suspense quant à son avenir à l’OM.

Malgré le départ de son compère Andoni Zubizarreta, le technicien portugais a pris la décision de rester à Marseille, où il bénéficie du soutien total de son groupe. Et pour Rolland Courbis, il est absolument évident que l’entraîneur marseillais n’aura pas la moindre pression la saison prochaine. Car selon le consultant de RMC, c’est Jacques-Henri Eyraud qui sera tenu responsable d’une éventuelle mauvaise saison de l’Olympique de Marseille en 2020-2021. Le président phocéen, critiqué de toutes parts depuis plusieurs semaines, a tout à perdre. Et pas grand-chose à gagner, à en croire « Coach Courbis »…

« Villas-Boas s’est-il mis en danger en restant à l’OM ? Je ne vois pas quel risque il a pris. Je connais le métier et le contexte à Marseille. La saison de trop ? Il n’a même pas terminé sa première saison… Là, tout le monde pensait qu’il allait suivre Zubizarreta. Mais ce n’était pas obligatoire. Il a réfléchi. Il a discuté avec Zubizarreta, qui a dû lui dire de rester à l’OM à ce moment-là, surtout qu’il a sept copains qui sont avec lui dans le staff, plus les joueurs. Son départ était impossible. La saison va être difficile, tout le monde le sait. Mais pour la première fois, ce ne sera pas l’entraîneur qui sera responsable d’une mauvaise saison. Car s’il y a une mauvaise saison, ce sera pour le président Eyraud. Mais Villas-Boas, lui, il se frotte les mains et se régale » a indiqué le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. La reprise s’annonce chaude à Marseille en juin, les relations entre JHE et AVB étant par ailleurs glaciales…