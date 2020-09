OM : Coup de théâtre, Villas-Boas change d'avis sur son avenir

Dans : OM.

Débarqué à l’Olympique de Marseille en 2019, André Villas-Boas est pratiquement comme un poisson dans l’eau du côté du Stade Vélodrome.

Il est l’entraîneur qui a ramené le club phocéen en Ligue des Champions après sept années d'absence. Malgré ce petit exploit-là, le coach portugais a bien failli quitter le navire marseillais en fin de saison dernière, quand le duo McCourt - Eyraud a décidé de mettre son ami Andoni Zubizarreta à la porte. Mais convaincu par son groupe de joueurs et par l’air de la musique de la C1, AVB est finalement resté à l’OM. Au grand bonheur des supporters, qui espèrent maintenant que Villas-Boas fera plus qu’une autre saison à Marseille. En fin de contrat en 2021, et alors qu’il a refusé une prolongation de contrat en mai dernier, Villas-Boas semble en tout cas ouvert à la signature d’un nouveau bail.

« Pour parler de prolongation, il faut qu’elle soit proposée. Ce sont les résultats qui parlent. Après, c'est à la direction de savoir et d'évaluer le travail de l'entraîneur, s'il est à la hauteur des attentes du club ou non. Mon objectif est de remplir les objectifs des supporters. Une des premières choses que j’ai dites aux supporters quand je suis arrivé ici, c’est que j’étais bien clair dans ce que j’ai fait dans ma carrière, le type de stimulus que je cherche, les défis que je cherche et ce que j'attendais. J’ai des projets de vie, l’OM est seulement le troisième club où je vais démarrer une deuxième saison. J’espère que ça va plutôt bien se passer. La direction doit faire les comptes, faire le bilan et, toi, tu dois continuer à faire ton travail avec le maximum de professionnalisme », a lancé, sur RMC Sport, l’entraîneur portugais, qui veut d’abord remplir ses objectifs avant de potentiellement s'asseoir à la table des négociations. Une réflexion prouvant que Villas-Boas se sent bien à l’OM, lui qui avait souvent laissé entendre qu'il prendrait rapidement sa retraite dans ce métier, ou qu'il finirait très bientôt sa carrière au FC Porto, son club de coeur. Il faut croire que l'air marseillais est en train de lui faire changer d'avis.