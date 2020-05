OM : Convocation dans 24h, tout le monde testé au Covid19 !

Dans : OM.

Les joueurs de l'Olympique de Marseille sont attendus mardi et mercredi à la Commanderie avec au menu des tests physiques et au Covid19. Villas-Boas attendra.

Non le confinement n’est pas terminé plus tôt à Marseille qu’ailleurs en France, mais il va tout de même falloir préparer la reprise de l’entraînement, dont la date est à déterminer, et comme tout un chacun les footballeurs ont accès à un médecin. C’est dans ce cadre que mardi et mercredi, les joueurs de l’OM sont convoqués à des heures très précises à la Commanderie afin de subir une batterie de tests physiques, histoire de voir les effets directs de ces presque deux mois sans entraînement collectif et sans aucun match de football. Seul André Villas-Boas, qui est rentré au Portugal juste avant le confinement, manquera cette reprise, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’étant attendu que la semaine prochaine lorsque le confinement sera, probablement, levé.

Mais si les footballeurs de l’OM auront droit à une visite médicale complète, L’Equipe précise qu’ils passeront tous également un premier test au Covid19 afin de savoir s’ils sont, ou ont éventuellement été, touchés par le virus. Ensuite, tout le monde rentrera chez soi, le quotidien sportif affirmant que du côté de l’Olympique de Marseille la reprise de l’entraînement est envisagée autour du 20 juin, afin d’avoir entre un mois et demi et deux mois de préparation estivale avant la reprise de la Ligue 1. Mais avec les résultats des examens, le staff médical de l'OM pourra avancer un peu plus dans ses consignes données aux joueurs.