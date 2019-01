OM : Clinton Njie, le miracle de Noël au mercato pour l'OM ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes cette nuit et du côté de l’Olympique de Marseille, il va falloir dégraisser avant de penser aux éventuels renforts. En effet, plusieurs joueurs aux émoluments embarrassants ont été placés sur la liste des transferts par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, à commencer par Aymen Abdennour, Grégory Sertic ou encore Tomas Hubocan. Dans le secteur offensif, Clinton Njie est également concerné. Et selon les informations de La Provence, un départ du Camerounais durant le mois de janvier est tout sauf impossible.

Et pour cause, celui qui avait été tout proche de s’engager en faveur du Sporting Portugal l’été dernier a la cote en Turquie. Plusieurs clubs de Süper Lig ont même manifesté leur intérêt pour l’ancien attaquant de l’OL, qui touche, rappelons-le, plus de 2 ME par an à Marseille. Reste à savoir sous quelle forme les clubs turcs envisagent de recruter Clinton Njie : en prêt, ou via un transfert sec et définitif ? De toute évidence, l’état-major de l’OM privilégiera la deuxième solution. Même si un prêt avec prise en charge partielle ou totale du salaire par le club acheteur pourrait également convenir à Marseille, au vu de l’urgence d’alléger la masse salariale.