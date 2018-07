OM : Clinton N’Jie ne pense pas à faire l'extérieur au mercato

Dans : OM, Mercato.

Relégué au fin fond de la hiérarchie offensive de l'Olympique de Marseille, Clinton N’Jie n'envisage pas encore de partir pendant ce mercato.

Même s'il réalise une bonne préparation estivale, avec notamment un but inscrit face au Betis Séville mercredi, Clinton N’Jie ne s'attend pas à devenir un titulaire indiscutable dans l'effectif de Rudi Garcia. Si le poste d'avant-centre est bouché, avec Mitroglou, Germain et avant l'arrivée d'un nouveau buteur, N'Jie peut également dépanner sur un côté. Mais il reste une roue de secours à l'OM. Autant dire que son avenir s'écrit en pointillés. Annoncé sur le départ du côté de la Commanderie, l’international camerounais ne se voit pourtant pas ailleurs, pour l'instant.

« Le mercato de l'OM ? Je ne regarde pas. Je travaille tous les jours. Et même si mon nom ne circule pas dans les bonnes bouches, je n’ai jamais vu le coach dire : 'Je ne veux plus de Clinton'. Pour l’instant je suis là, je travaille et vous le savez. Les bonnes solutions vont venir dans le futur. Vous le savez, cela ne dépend pas que de moi. Il y a aussi le club. Tant que les parties seront d’accord, on prendra la décision qu’il faut. Plus le nombre d’arrivées est important, plus la concurrence est rude pour tout le monde. Cela ne veut pas dire que les derniers arrivés sont assurés de gagner leur place. Il va falloir se battre. Et on sait tous que si des joueurs arrivent c’est pour faire progresser l’équipe. On connaît tous Mario Balotelli, on connaît tous son talent. S’il venait à l’OM ce ne serait que du positif », a lancé, sur Le Phocéen, l’attaquant de 24 ans, qui quittera donc Marseille si et seulement si il trouve un joli projet à son goût en France ou à l'étranger. Avec N’Jie, la patience est de mise.