OM : Clauss fait des révélations, Lens ne va pas aimer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Jonathan Clauss a récemment rejoint l'OM en provenance du RC Lens. Une récompense méritée pour le latéral droit français, qui rêve de faire une très bonne saison sur la Canebière.

Révélation des deux dernières années de Ligue 1 sous le maillot de Lens, Jonathan Clauss a logiquement changé de club cet été. Et le latéral droit de 29 ans n'a pas atterri dans n'importe quelle institution puisqu'il a rejoint l'OM. Le club phocéen, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, voulait se renforcer avec un joueur fiable. L'arrivée de Clauss à l'OM a en plus eu le mérite de calmer un peu les critiques des fans marseillais sur le mercato de leur club. Forcément, arriver chez les Phocéens un grand pas en avant pour Jonathan Clauss, qui espère être également sélectionné avec les Bleus pour disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar en fin d'année. En attendant, l'ancien de Lens fait tout pour se mettre le public du Vélodrome dans sa poche.

Clauss marque déjà des points auprès des fans de l'OM

Jonathan Clauss s’était fait un nom en 2017 en marquant ce superbe but avec Avranches en Coupe de France. 5 ans après, il est devenu international français et va rejoindre l’OM ! pic.twitter.com/SvyazsPn1i — Adrien Mathieu (@Mth_Adrien) July 19, 2022

Récemment interviewé dans les colonnes de La Provence sur son arrivée à l'OM, l'international français a en effet dévoilé sa fierté d'avoir été recruté par le club phocéen. « Quand mon agent m’a appelé pour me dire « rendez-vous urgent ce soir, il faut qu’on discute d’une offre qu’on a reçue », j’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM. Je pense qu’entre Lens et Marseille, il y a une différence, même si, pour moi comme pour tout le monde en France, le RCL est un très grand club historique. Mais l’OM, c’est encore plus grand. Je voulais me fixer un autre challenge. Il y a eu beaucoup de discussions parce qu’on avait envie de trouver un accord, que ce soit à Lens, à Marseille, ou de mon côté. On a fait en sorte que… Tout s’est très bien passé, mais je ne vais pas forcément dévoiler tous les détails. », a notamment indiqué Jonathan Clauss, qui ne sera pas de trop pour aider l'OM à faire bonne figure la saison prochaine sur tous les tableaux. Le mercato estival n'est pas encore terminé pour la direction phocéenne, qui cherche encore pas mal de joueurs pour se renforcer. Pour le moment, les dossiers trainent et l'inquiétude grandit à Marseille.