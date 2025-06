OM ‍: Clause de départ, De Zerbi prépare un sale coup

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Attaché à l’Olympique de Marseille et annoncé sur la même longueur d’onde que ses dirigeants, Roberto De Zerbi semble parti pour rester la saison prochaine. Mais une clause de départ peut faciliter le départ de l’entraîneur italien qui discute avec l’Inter Milan.

L’Olympique de Marseille et ses supporters pourraient tomber de haut. Dans un courrier envoyé à ses fans, le vice-champion de France évoquait « un engagement et un alignement total de l’ensemble des dirigeants du club », y compris Roberto De Zerbi. Le club phocéen actait ainsi la présence de son entraîneur la saison prochaine après une période de doute. Mais c’était sans compter sur l’apparition d’un géant d’un de Serie A.

De Zerbi ne ferme pas la porte à l'Inter

Ce mardi, la direction de l’Inter Milan va rencontrer Simone Inzaghi avant de trancher sur l’avenir de son coach. Le finaliste malheureux de la Ligue des Champions n’a encore rien décidé avant cette réunion. Mais deux techniciens ont déjà été contactés au cas où. Le journaliste Gianluca Di Marzio révèle des discussions avec l’entraîneur de Côme Cesc Fabregas, mais aussi avec Roberto De Zerbi. Le tacticien qui se dit attaché à l’Olympique de Marseille aurait pu simplement repousser les avances des Nerazzurri. Sauf que notre confrère donne une version beaucoup moins rassurante pour l’Olympique de Marseille.

.@Inter, in caso di addio di Simone #Inzaghi, previsti contatti con Cesc #Fabregas e Roberto #DeZerbi. La situazione https://t.co/izbURsIJ8Q — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 2, 2025

On apprend que le coach marseillais bénéficie d’une clause de départ dans son contrat et qu’il ne ferme pas la porte à l’Inter Milan. Roberto De Zerbi a en effet demandé des garanties sur le renouvellement de l’effectif italien cet été. Bien sûr, le départ de Simone Inzaghi n’est pas encore acté et rien ne dit que le dauphin de Naples choisira l’entraîneur olympien. Mais la révélation d’une clause de départ, qui peut être facilement rattaché à un contrat y compris en France, et de conditions posées à l’Inter Milan sème le doute sur l’avenir de Roberto De Zerbi.