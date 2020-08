OM : Cinq départs envisagés, Villas-Boas tremble

Dans : OM.

Pour l’heure, le mercato estival se déroule comme sur des roulettes à l’Olympique de Marseille, qui a recruté deux joueurs et qui n’en a vendu aucun.

Avec les arrivées de Pape Gueye en provenance du Havre et de Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund, le club phocéen a renforcé son effectif de manière intéressante. André Villas-Boas apprécie, mais le Portugais craint que cette embellie ne dure pas très longtemps. Et pour cause, l’Olympique de Marseille est dans une situation financière préoccupante, qui va l’obliger à vendre certains joueurs à forte valeur marchande dans les semaines à venir. Et selon les informations de La Provence, cinq joueurs ont particulièrement la cote sur le marché des transferts, et se détachent du lot dans l’optique d’une possible vente.

Pisté en Angleterre et notamment par Arsenal ces derniers jours, Morgan Sanson est clairement le joueur le plus proche d’un départ. Il n’est pas le seul milieu de terrain marseillais apprécié par les scouts des grands clubs européens puisque le quotidien régional rapporte également que Boubacar Kamara et Maxime Lopez pourraient partir, au même titre que les défenseurs Bouna Sarr et Duje Caleta-Car. Néanmoins, Jacques-Henri Eyraud n’a toujours pas reçu la moindre offre sur son bureau pour l’un des joueurs précédemment cités. Autrement dit, l’avenir de ces cinq joueurs ne dépend que des potentiels acheteurs. Une situation particulièrement stressante pour André Villas-Boas, lequel redoute une vague de départs au sein de son effectif avant le début du championnat. Pour rappel, l’ancien manager de Tottenham réclame encore deux renforts, et exige que chaque départ soit compensé numériquement par une arrivée supplémentaire…