OM ‍: Riolo conseiller spécial de Longoria au mercato

Par Hadrien Rivayrand

A l'OM, le flou le plus total règne concernant l'avenir d'Igor Tudor. L'entraineur croate ne serait pas insensible à l'intérêt de la Juventus.

Igor Tudor et ses hommes vivent une fin de saison compliquée. L'OM enchaine les mauvais résultats et devra se contenter de la troisième place en Ligue 1. Pas le scénario espéré par les fans et la direction. Pour ne rien arranger, des rumeurs de départ sont persistantes autour d'Igor Tudor. Le Croate et ses troupes paraissent de plus en plus déconnectés, la faute à un style de jeu qui demande beaucoup. Si l'ancien coach de l'Hellas Vérone quittait l'OM, Pablo Longoria ne manquerait pas d'idées pour le remplacer. Il se dit que le président espagnol aime beaucoup Franck Haise, qui fait des merveilles au RC Lens. Mais pour Daniel Riolo, les Phocéens devraient bien plus regarder du côté de... Lille.

Fonseca à l'OM, Riolo vote pour

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis concernant le prochain coach de l'OM si Tudor claquait la porte. Et Daniel Riolo verrait bien Paulo Fonseca à la tête du club phocéen : « Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. (...) Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… ». Les prochains jours nous en diront plus concernant Igor Tudor et son avenir à l'OM. Si le challenge serait beau à relever pour Paulo Fonseca sur la Canebière, le Portugais fait du très bon travail à Lille et pourrait bien finir par arracher la place de 4e. Pas certain qu'il veuille donc quitter les Dogues comme cela, surtout sous contrat jusqu'en 2024.