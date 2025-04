Une taupe à l'OM, Pablo Longoria sort du silence

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis la défaite à Monaco, l'ambiance s'est sérieusement tendue du côté de l'Olympique de Marseille. Intervenant sur Linkedin, Pablo Longoria sort de son silence, au moment où l'idée de la présence d'une taupe dans le vestiaire est évoquée.

RMC a mis le feu du côté de l'OM en affirmant que lassé de voir des infos sortir de son vestiaire, Roberto De Zerbi a fini par trouver la fameuse taupe, qui aurait notamment révélé il y a deux semaines le clash entre l'entraîneur italien et ses joueurs après la défaite à Reims. Alors que l'Olympique de Marseille a reculé à la troisième place du classement de Ligue 1, et que la qualification pour la prochaine Ligue des champions n'est plus aussi certaine qu'avant suite à la claque prise à Monaco, Pablo Longoria est sorti du silence de manière singulière. C'est en effet via Linkedin, réseau social professionnel, que Pablo Longoria s'est adressé aux supporters de l'OM. Sans faire référence à la supposée taupe, le président du club phocéen fait tout de même comprendre qu'il ne voit pas de traitre au sein du club et qu'il compte sur tout le monde pour ne pas gâcher ce qui a été fait jusque-là.

Longoria appelle à la mobilisation générale à l'OM

« Je n’ai pas l’habitude de parler publiquement dans les moments de tension. Mais je sens que c’est le bon moment de le faire. Sobrement. Simplement. Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables. Ni pour alimenter le bruit. Ce club ne se construira jamais sur la division. Il avance dans l’exigence et dans la loyauté. Notre objectif aujourd’hui est clair : gagner contre Montpellier. Nous restons troisièmes, et nous avons notre destin entre les mains. Il faut avancer étape par étape, sans chercher plus loin. Je comprends la frustration. Et je comprends la colère. Ce que j’ai vu à Monaco (nos supporters chanter jusqu’à la dernière minute malgré le résultat) m’a rappelé ce que signifie faire partie de l’OM. Cette fidélité ne se commente pas: Elle se respecte. Elle se mérite », explique, dans un premier, Pablo Longoria, qui ne veut pas que l'on se focalise sur les gros échecs récents, mais uniquement sur le prochain match au Vélodrome contre Montpellier, dernier Ligue 1. Mais Pablo Longoria n'en reste pas là.

Pas de tricheur à l'OM

En effet, le boss espagnol de Marseille répète qu'il n'a pas vu des joueurs lâcher prise au moment où l'OM est dans en difficulté, et qu'il sait qu'il peut compter sur tout le monde. « Je suis responsable du projet que nous avons engagé. Je l’assume avec lucidité, avec calme, et avec détermination. Et je vois, chaque jour, des joueurs qui travaillent, un coach et un staff engagé et des salariés qui tiennent ce club avec force, souvent dans l’ombre. Je ne parle pas ici pour créer un effet. Je parle parce que je crois profondément en ce que nous faisons. Et parce que je sais que ce groupe, ce club, est capable de se relever, comme toujours, ensemble. On aura besoin de tout le monde. Sur le terrain, dans les bureaux, et dans les tribunes. Et nous allons y aller. Sans bruit. Sans peur. Avec détermination », prévient le président de l'Olympique de Marseille, conscient de l'importance pour son club, et pour lui-même, d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Il n'y aura donc pas de révolution d'ici la fin de la saison.