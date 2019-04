OM : Cette piste au milieu mettrait le feu au Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1, Nîmes, Mercato.

Entre les départs et les arrivées, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival tout feu tout flamme.

Pour l’instant, la direction du club phocéen planche surtout sur les dossiers internes, comme celui de Mario Balotelli, le buteur étant en fin de contrat en juin. Mais cela n’empêche pas de préparer la suite des évènements et le recrutement à venir. Ce qui est bel et bien le cas, puisque l’OM a déjà trouvé une première cible en Ligue 1. Selon le Midi Libre, Téji Savanier serait effectivement sur les tablettes de Marseille en vue de l’été prochain.

Auteur d’une magnifique saison du côté de Nîmes (5 buts, 10 passes décisives), le joueur de 27 ans est logiquement courtisé. Dans ce dossier, l’OM se retrouve d'ailleurs en concurrence avec l’AS Monaco et Montpellier, qui suivent le milieu français avec attention. Sous contrat avec le NO jusqu’en 2022, Savanier a donc l’embarras du choix par rapport à son avenir. Plus que jamais sur le départ, Savanier serait en tout cas une bonne recrue pour l’OM selon Romain Canuti : « Quelle folie ça serait Téji Savanier à l’OM ». Les dirigeants olympiens écouteront-ils le journaliste du Phocéen ? Réponse dans les semaines à venir…