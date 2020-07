OM : Cette énorme surprise au mercato, Mandanda y croit

Dans : OM.

Pour le moment, l’été marseillais se déroule beaucoup mieux que prévu.

Alors qu’une saignée était attendue en raison des difficultés financières prononcées du club provençal, l’OM n’a enregistré aucun départ majeur. Les passages presque sans accroc devant le fair-play financier de l’UEFA et la DNCG ont donné une marge de manoeuvre intéressante à la formation phocéenne, qui s’est même permis de boucler deux arrivées sans débourser un seul centime. De quoi renforcer un effectif qui devient intéressant, avec toutefois toujours cette épée de Damoclès au dessus de la tête, avec la nécessité de faire deux grosses ventes pour équilibrer les comptes. Toutefois, dans un entretien à L’Equipe, Steve Mandanda n’a pas caché, après les efforts des joueurs pour notamment conserver André Villas-Boas parmi eux, qu’il rêvait de voir tout le monde rester pour une belle saison avec la Ligue des Champions.

« S’il y a eu des discussions avec tout le monde pour rester au club ? Non, il n'y en a pas eu mais quand on sait que tout le monde a demandé au coach de rester, cela prouve la volonté de chacun de vivre cette expérience de la Ligue des champions tous ensemble, même si les transferts de dernière minute peuvent arriver », a livré le gardien de l’OM, qui veut croire à ce qui serait un petit miracle. Il faut dire que pour le moment, le club marseillais ne possède pas vraiment d’offres, et surtout, aucun joueur comme Sanson, Kamara, Sarr, Caleta-Car ou Thauvin n’a émis le souhait de partir cet été.