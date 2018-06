OM : Cette énorme arrivée explose en vol, l'OM n'en veut pas

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Mardi, se confiant dans France-Football, Yaya Touré avait clairement fait savoir à l'Olympique de Marseille qu'il se sentait très intéressé par le club phocéen, faisant un énorme appel du pied aux dirigeants marseillais. Le milieu de terrain ivoirien, qui est arrivé en fin de contrat à Manchester City, cherche très clairement une équipe pour la saison prochaine, et il se serait bien vu à l'OM.

Mais cet intérêt de Yaya Touré pour l'Olympique de Marseille n'est visiblement pas réciproque. RMC, qui cite une source interne à l'OM, affirme que Rudi Garcia n'a pas du tout le souhait de faire venir l'ancien joueur des Citizens et qu'aucune offre ne sera faite à ce dernier lors du mercato d'été. Une prise de position claire et nette qui met définitivement un terme aux rumeurs sur cette possible signature. D'autant plus que l'agent de Yaya Touré a, lui, fait savoir que son joueur souhaitait poursuivre sa carrière en Premier League. Le milieu de terrain de 35 ans ne reviendra donc pas en Ligue 1, où il a déjà joué avec Monaco, à moins d'un improbable retournement de situation.