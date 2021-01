OM : Cet attaquant de L1 lui plaît, Longoria défie Lyon

Dans : OM.

A la demande de l’entraîneur André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille tente de recruter un attaquant cet hiver. Le directeur du football Pablo Longoria s’intéresse au Napolitain Arkadiusz Milik, mais aussi au Montpelliérain Gaëtan Laborde.

Cette fois, l’Olympique de Marseille ne commettra pas d’erreur de casting. Le coach André Villas-Boas attend la signature d’un véritable attaquant de pointe. Et non celle d’un attaquant soi-disant polyvalent comme Luis Henrique, le Brésilien recruté l’été dernier et qui ne peut évoluer que sur les ailes. Pablo Longoria, qui recherche également un latéral pour chaque côté, est donc parti en quête de la perle rare à petit prix. Résultat, ses recherchent l’ont bien mené sur la piste Arkadiusz Milik. On apprenait déjà cette semaine que le directeur du football tentait de convaincre le Polonais de prolonger à Naples, sachant que son contrat expire en juin prochain, avant d’effectuer la deuxième partie de saison en prêt au club phocéen.

L'OM bondit sur un joueur visé à Lyon

Mais à en croire le quotidien La Provence, le vice-champion de France, avec son enveloppe comprise entre 8 et 10 millions d’euros, a peut-être les moyens de conclure un transfert définitif. C’est aussi le plan envisagé pour l’autre cible Gaëtan Laborde. Mais de son côté, l’attaquant de Montpellier auteur de 6 buts et de 5 passes décisives cette saison en Ligue 1 ne coûterait pas moins de 15 millions d’euros. Et rien ne dit que le MHSC soit prêt à revoir ses exigences pour le complice d'Andy Delort, d’autant que l’Olympique Lyonnais suit également l’ancien Girondin en cas de départ dans son secteur offensif. Un nouveau duel OL-OM, ce qui ne change guère des habitudes même si bien souvent cette rivalité ne s'est pas confirmé.