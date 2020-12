OM : Cet Anglais ne veut pas de Thauvin dans son club de coeur

Dans : OM.

A quelques mois de la fin de son contrat, Florian Thauvin intéresse du beau monde sur le marché des transferts. Leicester City fait partie de ses prétendants mais chez les observateurs des Foxes, son profil ne fait pas l’unanimité.

En plus des éventuels ventes et achats à réaliser en janvier, Pablo Longoria s’active sur certaines prolongations de contrat. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a entamé des discussions avec le latéral gauche Jordan Amavi. Mais la priorité pour le dirigeant espagnol concerne avant tout Florian Thauvin qui arrive lui aussi à la fin de son bail. Un sujet sensible puisque l’ailier français, auteur de 6 buts et de 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison, possède une certaine valeur sur le marché des transferts. La preuve, le Milan AC, le FC Séville et Leicester City seraient prêts à le récupérer sans indemnité.

Mais du côté des Foxes, l’ancien attaquant Emile Heskey se souvient probablement de l’échec de Thauvin à Newcastle et conseille à son club de coeur de s’abstenir sur ce dossier. « Si la venue de Thauvin est nécessaire ? Non, je ne pense pas, a répondu le consultant pour HITC. En plus de joueurs comme Harvey Barnes et Cengiz Under, vous avez aussi Praet qui peut évoluer à ce poste. Il y en a même plusieurs et ils sont jeunes. Le seul joueur à remplacer est éventuellement Vardy qui aura 34 ans en janvier. Mais pour les ailes, je ne pense pas que ce soit nécessaire. » Apparemment, les dirigeants de Leicester ne sont pas du même avis.