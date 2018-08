OM : Cet ancien niçois, le renfort que veut vraiment Garcia au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Premier League.

À la recherche d'un nouveau milieu défensif pendant ce mercato d'été, l'Olympique de Marseille aurait des vues sur un ancien de la Ligue 1.

« Je ne pense pas que la priorité soit de recruter un numéro 9. On a plus besoin de remplacer Zambo Anguissa ». Jeudi, sur Le Phocéen, Rudi Garcia annonçait la couleur pour la suite et fin du marché estival de son OM. Alors que le dossier Mario Balotelli traîne encore et toujours sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud, l'entraîneur de l'OM estime que son club ferait mieux de recruter une sentinelle capable de suppléer Luiz Gustavo. Depuis le départ d'André-Frank Zambo Anguissa à Fulham pour 30 millions d'euros, le club phocéen est dégarni à ce poste clé dans l'entrejeu.

Autant dire que l'OM doit trouver son bonheur avant la fin du mois d'août, sous peine de vivre une première partie de saison sous pression. Et d'après les informations de L'Equipe, Nampalys Mendy pourrait bien être le joueur idoine. Actuellement à Leicester, le Français de 26 ans connaît bien le championnat de France pour y avoir évolué pendant plusieurs années à Monaco puis à Nice. Un profil qui colle donc parfaitement aux désirs marseillais.